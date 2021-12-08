'Okul öncesinden yükseköğretime kadar farkındalığın arttırılması için çalışıyoruz'

Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?
Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı
Asgari ücret pazarlığında yarın kritik gün
Asgari ücret pazarlığında yarın kritik gün
Çiğ süt zammı, süt ürünlerine yüzde 50 zam olarak yansıdı
Çiğ süt zammı, süt ürünlerine yüzde 50 zam olarak yansıdı
Fahiş fiyatlar için: Alo 175
Fahiş fiyatlar için: Alo 175
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
TBMM'de yumruk yumruğa kavga
TBMM'de yumruk yumruğa kavga
6 kamu kurumu 402 personel almak için ilana çıktı
6 kamu kurumu 402 personel almak için ilana çıktı
Erdoğan: Stokçuluk yapanın mallarına el koyacağız
Erdoğan: Stokçuluk yapanın mallarına el koyacağız
Bebeğini darp eden babaya istenen hapis cezası belli oldu
Bebeğini darp eden babaya istenen hapis cezası belli oldu
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
10 gündür korona tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
10 gündür korona tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?
Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
İş elbisesiyle binen yolcuya tepki göstermişti... 'Şoför kartı' iptal edildi
İş elbisesiyle binen yolcuya tepki göstermişti... 'Şoför kartı' iptal edildi
Antalya'daki vahşette katil aşçı psikolojik tedavi görüyormuş
Antalya'daki vahşette katil aşçı psikolojik tedavi görüyormuş
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Sigortalanan ürünlerin piyasa fiyatı arttı, poliçeler güncellenecek
Sigortalanan ürünlerin piyasa fiyatı arttı, poliçeler güncellenecek
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Asgari ücret zam kararında son durum
Asgari ücret zam kararında son durum
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Okul öncesinden yükseköğretime kadar farkındalığın arttırılması için çalışıyoruz'

Bakan Özer: Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için çalışıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 12:50
Yazdır
'Okul öncesinden yükseköğretime kadar farkındalığın arttırılması için çalışıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için sürekli çalışıyor, aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla, Temel Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Genel Müdürlüklerine bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Birlikten Sevgi Doğar" temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmada Türkiye birincisi Antalya Manavgat Bilim Sanat Merkezi Öğrencisi Alya Doğan oldu. Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ikinciliğe, Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney üçüncülüğe layık görüldü.

Türkiye genelinde ve illerde dereceye giren öğrencilerin eserleri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez binası fuaye katında sergilendi. Serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Törende, görme engelli öğrenci Alper Dede'nin keman dinletisinin ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

- "Kendileri küçük, yürekleri büyük öğrencilerimizi kutluyorum"

Milli Eğitim Bakanı Özer, dereceye giren resimlerden birinde okulun kalp şeklinde tasvir edildiğine dikkati çekerek, "Okul, sevginin olduğu, hiçbir ayrımın olmadığı, toplumdaki tüm farklılıkların eşitlendiği bir mekan olarak resmedilmiş." dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Özer, dereceye giren eserleri odasının duvarına asmak istediğini söyledi. Bir öğrenci, okulunun evlerine uzak olduğunu ve öğle arasında eve gidip gelmekte zorlandıklarını belirterek yemek salonu ihtiyacını Bakan Özer'e iletti. Özer, okula bir yemekhane ve öğrencilerin el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler kurma sözü verdi.

Ödül takdiminin ardından konuşma yapan Özer, "Buradaki öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz değil. Engelli olmayan öğrenciler, engelli öğrencilerimizin eğitim sistemine nasıl katılmaları gerektiği, onların önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir örnek oluşturdu. Ben, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Özer, "Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar, sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil Yükseköğretim Kurulumuz da, özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için sürekli çalışıyor, aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmıyoruz. Büyük emek var. Emek veren herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer# resim sergisi
TBMM'de yumruk yumruğa kavga
TBMM'de yumruk yumruğa kavga
Erdoğan: Stokçuluk yapanın mallarına el koyacağız
Erdoğan: Stokçuluk yapanın mallarına el koyacağız
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Bakan Kasapoğlu'ndan Antalya'daki vahşet hakkında açıklama
Bakan Kasapoğlu'ndan Antalya'daki vahşet hakkında açıklama
Dost Katar'la güvenlikten ticarete, eğitimden sağlığa 15 anlaşma
Dost Katar'la güvenlikten ticarete, eğitimden sağlığa 15 anlaşma
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest

Bu Habere Tepkiniz

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Şurası ne yazık ki yapıl(a)madı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Binomo'dan akıllı yatırımlar

Binomo'dan akıllı yatırımlar

https://binomo.com/promo/l28?a=361505dc6b63&ac=1221&sa=memurlar
Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Danıştay karar verdi! Memurlara yemek yardımı nakdi olarak yapılamaz
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Diyanet Vakfının yurtdışındaki okulunda geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli Astsubay ve Muvazzaf alacak. Toplamda alınacak sayı 1840 kişi olacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Arka Sokaklar 607. Bölüm Fragmanı - 2

Arka Sokaklar 607. Bölüm Fragmanı - 2

Arka Sokaklar 607. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Gözünü karartan Mesut, Selin'i kurtarmak için Rıza Babayı bile karşısına alıyor!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak
Herkesin merakla beklediği il olmaya aday 25 ilçe!

Herkesin merakla beklediği il olmaya aday 25 ilçe!

Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.