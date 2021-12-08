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Eroinle yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığa ceza

Bolu'da, 69,5 kilo eroinle yakalanan, aralarında emekli astsubay Hasan Poyraz'ın da bulunduğu 5 sanık, 16 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Aralık 2021 12:52
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Eroinle yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığa ceza

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının kasım ayında İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu Bolu'ya giriş yaptığı belirlenen otomobil takibe alındı. Sürücü, polisleri fark edince uyuşturucu bulunan valizleri yol kenarına atıp, kaçtı. Polis, aracın yolunu keserken, 5 kişi gözaltına alındı. Valizlerden, o dönem piyasa değeri 35 milyon TL olan 69,5 kilo eroin çıktı. Gözaltına alınan emekli astsubay Hasan Poyraz (46), Alaattin Emen (31), Bülent Kalkan (43), Ramazan Tatar (39) ve Mehmet Aydemir (36) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklara son sözleri soruldu. Sanıkların tamamı olaydan dolayı pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, Hasan Poyraz'a 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 112 bin 500 lira adli para cezası, Alaattin Emen'e 30 yıl hapis ve 225 bin lira adli para cezası, Bülent Kalkan'a 25 yıl 3 ay 22 gün ve 168 bin 400 lira adli para cezası, Ramazan Tatar'ı 25 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 168 bin 400 lira adli para cezası, Mehmet Aydemir'e ise 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile 168 bin 400 lira adli para cezası verdi.

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#uyuşturcu#astsubay#bolu
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