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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine katılacak adaylar belli oldu

Fransa'da Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine katılacak adaylar belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 13:18
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine katılacak adaylar belli oldu

Son olarak merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle, Fransız kamuoyu ilk turu 10 Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak isimlerin potansiyel oy oranlarına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz açıklamasa da seçimde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimlerde yarışacak en güçlü adaylar, LR'nin adayı Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yer alıyor.

Dün yapılan ankete göre seçimin ilk turunda Macron'un yüzde 23 ve Pecresse'nin yüzde 20 oy olarak ikinci tura kalması bekleniyor.

Le Pen'in yüzde 15, Zemmour'un yüzde 14, Melenchon'un yüzde 8, Jadot'un yüzde 7 ve Hidalgo'nun ise yüzde 3 oy alması öngörülüyor.

Ankete göre ikinci turda Pecresse'nin, oyların yüzde 52'sini, Macron'un ise oyların yüzde 48'ini alması bekleniyor.

- Pecresse'in göç ve güvenlik konuları

1967'de Paris'in banliyösü Neuilly-Sur-Seine'de dünyaya gelen Pecresse, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 6 yıl danışmanlığını yaptı.

Pecresse, 2007-2011 döneminde Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı, 2011-2012'de Maliye Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini yaptı.

2012-2015 döneminde de milletvekili görevini üstlenen Pecresse, 2015'ten bu yana Ile-de-France Bölgesi Başkanlığını görevini yürütüyor.

54 yaşındaki Pecresse'in seçim vaatleri arasında göç ve güvenlik konuları ilk sıralarda yer alıyor.

Ülkeye ve mesleklere göre Fransa'ya gelecek yabancıların sayısına kota uygulanması için referandum düzenlenmesini isteyen Pecresse, ülkede 5 yıldır düzenli olarak ikamet etmeyen yabancılara sosyal yardımları durdurmayı öngörüyor.

Pecresse, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkede doğanlara ve bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkının kaldırılacağını belirtti.

Yabancılara Fransa vatandaşlığı vermeden önce Fransızca bilgisi ve cumhuriyetin değerlerine saygıyı gösterip göstermediğinin kontrol edilmesini isteyen sağcı aday, okul gezilerinde refakatçı annelerin başörtüsü takmasını yasaklayacağını aktardı.

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Pecresse, radikalleştiği gerekçesiyle takip edilen kişiler için toplu taşıma araçlarında yüz tanıma sisteminin kullanılmasını istiyor.

Valerie Pecresse'in ekonomik vaatleri arasında da maaşlara yüzde 10 zam yapılması, ilk çocukları dünyaya gelen ebeveynlere maddi yardım yapılması yer alıyor.

- İslam ve göçmen karşıtı Zemmour

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour'un ebeveynleri Fransa'ya Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında geldi.

Zemmour, 1994'te Quotidien de Paris'te başladığı gazetecilik kariyerini 1996'da sağ merkezli Le Figaro gazetesinde sürdürdü.

2009'da bir televizyon programında "suçluların çoğunun Arap ve siyahi" olduğunu söylemesi ve yüksek maaşına rağmen çok fazla içerik üretmemesi nedeniyle Le Figaro'daki işine son verilen Zemmour, 2013'te Le Figaro Magazine dergisine haftalık yazı yazmaya başladı.

Kitapları da bulunan Zemmour, 2000'li yıllardan itibaren birçok televizyon programına katılarak kamuoyunda daha fazla görünür olmayı ve ismini geniş kitleye duyurmayı başardı.

Aşırı muhafazakarlık, İslam ve göçmen karşıtlığı, kültürel olarak homojen bir halk üzerine inşa edilmiş milliyetçilik, ulus-devlet anlayışı Zemmour'un düşünce dünyasını oluşturan en önemli kavramlar olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağıran ve entegrasyona karşı olduğunu dile getiren Zemmour, İslam ve Müslüman karşıtı söylemleriyle biliniyor.

- İlk mitingi olaylı geçti

Zemmour'un 5 Aralık'ta düzenlediği ilk mitingde olaylar yaşandı. Aşırı sağcı taraftarları, "Irkçılığa Hayır" yazan tişörtleri giyen ve sloganlar atan bir gruba saldırdı ve gazetecilere hakaret etti. Şiddete maruz kalan kişilerden birinin yüzü kanlar içinde kaldı.

Ayrıca mitingin yapıldığı Paris'in yakınındaki Villepinte Fuar Merkezi'nin çevresinde Zemmour protesto edildi. Gösteride polis ile eylemciler arasında gerginlikler yaşandı. Eylemde 48 kişi gözaltına alındı.

- Zemmour'un vaatleri

Zemmour'un vaatleri ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal etmek, Fransız vatandaşlığını alabilmek için gerekli şartları sıkılaştırmak, yabancılara verilen sosyal yardımları durdurmak, suç işleyen yabancıların sistematik olarak sınır dışı edilmesini, iltica hakkını birkaç kişiyle sınırlandırmak, "Muhammed" gibi Müslüman isimlerini yasaklamak şeklinde sıralanıyor.

Aşırı sağcı Zemmour, ülkedeki sorunların kaynağının Müslümanlar, Araplar, siyahiler ve göçmenler olduğunu, hatta göçmenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

- Yeni partisi

2019'da Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle para cezasına çarptırılan Zemmour, yeni siyasi parti kuracağını ve isminin "Reconquete" olacağını açıkladı.

Fransız basınındaki haberlerde "Reconquete" isminin, 1492'de İber Yarımadası'ndaki Hristiyanların ve Müslümanların bölgedeki varlıklarını tasfiye çabalarına verilen "Reconquista"ya (yeniden fetih) atıf yaptığı belirtildi.

- Marine Le Pen

3'üncü kez cumhurbaşkanlığına aday olan Le Pen, 2017'deki cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda yüzde 33,9 oy alarak Macron'a karşı kaybetmişti.

Ülkede 2012'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi kampanyasında işsizliğe son verme ve yasa dışı yollardan ülkeye girmiş göçmenleri gönderme vaadini ön plana çıkararak yüzde 17,9 oy alan Le Pen, 2017'de seçimde oylarını artırmış oldu.

RN'nin lideri seçilmeden önce 2010'da özellikle Müslümanlara karşı sert bir çizgi benimsemiş olan, hatta Müslümanların cuma namazını cami dışında kılmasını "Alman işgaline" benzeten Le Pen'in, 2022'deki seçim vaatlerinde göç önemli yer tutuyor.

Le Pen, yabancıların ülkeye girişlerinin kontrol edilmesini ve sınırlandırılmasını, ciddi suça karışmış ve kamu düzeninin tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesini, "mezhepçiliğin" yasaklanmasını savunuyor.

Fransa dışında yapılan iltica taleplerinin işleme alınması gerektiğini savunan Le Pen, ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal etmek istiyor.

- Melenchon

Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı solcu Melenchon, 2017'deki cumhurbaşkanı seçiminde 19,58 ve 2012'de yüzde 11,10 oy almıştı.

Melenchon'un vaatleri arasında asgari ücreti 1400 avroya yükseltmek, oy kullanma hakkını 16 yaşa düşürmek ve maaşlarda kadın-erkek eşitliğini sağlamak yer alıyor.

- Jadot'un önceliği iklim

Eğitimini ekonomi alanında tamamlayan Jadot, 2009'dan bu yana AP milletvekili görevini yapıyor.

Ülkenin ekonomisini yeniden inşa etmek için yıllık 50 milyar avro yatırım planlayan Jadot, cumhurbaşkanlığı görev süresinin 5 yıldan 7'ye çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Jadot, bir kişinin tek bir dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmasını istiyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu sorunlarla mücadeleye öncelik veren Jadot, 15- 20 yıl içinde nükleer santrallerin kapatılmasını ve 2030'dan itibaren dizel motorlu araçların satışını yasaklamak istiyor.

- Hidalgo, öğretmen maaşlarını iki kat artırmak istiyor

Paris Belediye Başkanı Hidalgo ise cumhurbaşkanı seçilmesi halinde öğretmenlerin maaşlarını iki katına çıkarmayı planlıyor.

Ev kiralarına ilişkin belirli bir düzenleme getireceğini savunan Hidalgo, erkek ve kadınların maaşlarını eşitlemek ve oy kullanma yaşını 18'den 16'ya düşürmek istiyor.

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