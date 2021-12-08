4 donör ilik naklinden vazgeçti, lösemi hastası Ahmet kurtarılamadı

Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?
Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları tüm milletvekillerine alkışlattı
Asgari ücret pazarlığında yarın kritik gün
Asgari ücret pazarlığında yarın kritik gün
Çiğ süt zammı, süt ürünlerine yüzde 50 zam olarak yansıdı
Çiğ süt zammı, süt ürünlerine yüzde 50 zam olarak yansıdı
Fahiş fiyatlar için: Alo 175
Fahiş fiyatlar için: Alo 175
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
TBMM'de yumruk yumruğa kavga
TBMM'de yumruk yumruğa kavga
6 kamu kurumu 402 personel almak için ilana çıktı
6 kamu kurumu 402 personel almak için ilana çıktı
Erdoğan: Stokçuluk yapanın mallarına el koyacağız
Erdoğan: Stokçuluk yapanın mallarına el koyacağız
Bebeğini darp eden babaya istenen hapis cezası belli oldu
Bebeğini darp eden babaya istenen hapis cezası belli oldu
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
10 gündür korona tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
10 gündür korona tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?
Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
İş elbisesiyle binen yolcuya tepki göstermişti... 'Şoför kartı' iptal edildi
İş elbisesiyle binen yolcuya tepki göstermişti... 'Şoför kartı' iptal edildi
Antalya'daki vahşette katil aşçı psikolojik tedavi görüyormuş
Antalya'daki vahşette katil aşçı psikolojik tedavi görüyormuş
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Sigortalanan ürünlerin piyasa fiyatı arttı, poliçeler güncellenecek
Sigortalanan ürünlerin piyasa fiyatı arttı, poliçeler güncellenecek
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Asgari ücret zam kararında son durum
Asgari ücret zam kararında son durum
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Ana sayfaHaberler Yaşam

4 donör ilik naklinden vazgeçti, lösemi hastası Ahmet kurtarılamadı

İzmir'de 8 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Köksal'a ilik nakli için bulunan 4 donör de nakilden vazgeçti. Kemoterapi gören, bir süre sonra da nakil yapılan Köksal, 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Aralık 2021 13:24
Yazdır
4 donör ilik naklinden vazgeçti, lösemi hastası Ahmet kurtarılamadı

Gaziemir ilçesinde oturan ev hanımı Betül ve otobüs şoförü Selami Köksal çiftinin iki erkek çocuğundan küçüğü Ahmet'e, yüksek ateş nedeniyle başvurdukları Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaklaşık 15 ay önce lösemi teşhisi konuldu.

Ahmet için hem yurt içinde hem de yurt dışında tarama yapıldı. 4 uygun donör bulundu ancak donörler nakil işleminden vazgeçti.

Ahmet bu süreçte kemoterapi alarak nakil işlemine hazırlandı ama umutlar her defasında yarıda kaldı.

Bir süre sonra Almanya'dan yüzde 90 oranında uyumlu donör bulundu ve mayıs ayında Ahmet'e aynı hastanede ilik nakli yapıldı.

Nakil işleminden 21 gün sonra Ahmet Köksal, ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Çocuğumun çektiği acıları gördükçe her gün eridim"

Ahmet'in kendinden küçükleri sevindirdiğinde çok mutlu olduğunu, çocukları mutlu etmeyi oğlunun kendisine bir vasiyeti olarak kabul ettiğini ifade eden Betül Köksal, "Keşke benim iliğim oğluma uysaydı. Bunun acısını çok yaşadım. Çocuğumun çektiği acıları gördükçe her gün eridim. Hayatımda mutluluk diye bir şey kalmadı. Yaşadıklarımız çok zor." dedi.

Oğlunu kaybettikten sonra kendini onun gibi kanser hastası çocuklara adadığını ifade eden Köksal, "Çocuğumun gelen hediye paketlerini nasıl bir mutlulukla açtığını görüyordum. Onları düşünen ve sevindirmek isteyen birileri olduğunu bilince çok mutlu oluyorlar. Oğlum, çocukları sevindirmek istiyordu. Bunu kendime vasiyet olarak kabul ettim. Her ay lif, patik örüyorum. Onları satarak kazandığım parayla oğlumun tedavi gördüğü hastanede kanser hastası çocuklara hediyeler götürüyorum. Hastaneye her gittiğimde oğlumun kokusunu duyuyorum" diye konuştu."4 kez aynı senaryoyu yaşadık, Ahmet'im psikolojik olarak çöktü"

Oğlunun öldüğünü kabullenemediğini anlatan Köksal, "Ahmet'e lösemi teşhisi konulduktan sonra ilik nakli ihtiyacı oldu. Tam 4 kez yurt içinden yüzde 90'ın üzerinde uyumlu donör bulundu. Bu dört donörün içinde bir tanesi yüzde 100 uyumlu 18 yaşında bir erkekti. Ahmet, bu donörden ilik nakli olmak için bütün kemoterapilerini tamamladı. Nakle hazır hale geldi ancak nakle giremeden donör vazgeçti. 4 kez aynı senaryoyu yaşadık. Ahmet'im psikolojik olarak çöktü. 26 kilodan 16 kiloya düştü" ifadelerini kullandı.

"Donörler vazgeçince çocuğum her gün ağladı"

Yaşadıkları bu sürecin ardından Ahmet için Almanya'dan yüzde 90 uyumlu donör bulunduğunu söyleyen Betül Köksal, "Nakil gerçekleşti ancak naklin beşinci gününde ciğerlerinde enfeksiyon oluştuğunu öğrendik. Maalesef 21'inci günde oğlumu kaybettik. Eğer 4 donör vazgeçmeseydi bu kadar vakit kaybetmeyecektik ve çocuğum psikolojik olarak çökmeyecekti. Üzüntü kanseri besliyor. Donörler vazgeçince çocuğum her gün ağladı. Gülemez hale geldi. Hastalığı da nüksetti. Eğer daha önce nakil olsaydı doktorun dediğine göre, oğlum yüzde 80 yaşayacaktı" dedi.

"Vazgeçecek kişiler bağışçı olmasın"

Bağışçı olmaya karar verdikten sonra vazgeçen donörlere seslenen Betül Köksal, "Gençler, Kızılay araçlarına gidip ilik bağışçısı oluyor. Uyum sağlandığında da 'vazgeçtik' diyorlar. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorlar. Bu nakli, küçücük çocuklar bekliyor. Ne yaşadıklarını görmüyorlar. Teknoloji gelişti. Eskiden ilik omurilikten alınıyordu. Şimdi her iki koldan damar yolu açılıyor. Birinden kan alınıyor, ilik ayrıştırılıyor, diğerine kan geri veriliyor. Bağışçı 15 dakika sonra sapasağlam çıkıyor. İki gün içerisinde de hücreler yenileniyor. 'Korkmayın kötü bir şey yok' diye haykırıyoruz. Sesimiz duyulmuyor. Vazgeçecek kişiler bağışçı olmasın" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#lösemi#tedavi#kanser
Fahiş fiyatlar için: Alo 175
Fahiş fiyatlar için: Alo 175
Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye
Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 23'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 23'e yükseldi
Google, 2021 yılında en çok merak edilenleri açıkladı
Google, 2021 yılında en çok merak edilenleri açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Şurası ne yazık ki yapıl(a)madı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Binomo'dan akıllı yatırımlar

Binomo'dan akıllı yatırımlar

https://binomo.com/promo/l28?a=361505dc6b63&ac=1221&sa=memurlar
Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Danıştay karar verdi! Memurlara yemek yardımı nakdi olarak yapılamaz
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Diyanet Vakfının yurtdışındaki okulunda geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli Astsubay ve Muvazzaf alacak. Toplamda alınacak sayı 1840 kişi olacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Arka Sokaklar 607. Bölüm Fragmanı - 2

Arka Sokaklar 607. Bölüm Fragmanı - 2

Arka Sokaklar 607. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Gözünü karartan Mesut, Selin'i kurtarmak için Rıza Babayı bile karşısına alıyor!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak
Herkesin merakla beklediği il olmaya aday 25 ilçe!

Herkesin merakla beklediği il olmaya aday 25 ilçe!

Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.