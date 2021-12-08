Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 23'e yükseldi

Eyleme 7 aydan bu yanadır devam ettiğini anlatan Süheyla Yenilmez isimli anne, gözyaşları içerisinde kızı Sümeyye'ye seslenerek, "Kızım gel, teröristlere yem olma. Sen kandırılıp gittin gel. Hiç kimseden korkma, gel devlete sığın. O köpeklere yem olmadan gel. Seni istiyoruz, evine geri dön. Kızım, Bitlis'te üniversite okuyordu. 2015 yılında kandırıp götürdüler. O zamandan beri hiçbir haber alamadım. Yağmur demeden, kar demeden nöbet tutuyorum. Artık geri versinler çocuğumu yeter" dedi.

Kız kardeşi Güllizar Karakaya için ilk defa eyleme katılan Ayhan Karakaya da, "Kardeşim 2014 yılında İstanbul'da kaçırıldı. Buradan kardeşime çağrıda bulunuyorum. Geri gel, evine gel, seni bekliyoruz. Kardeşimin geri dönmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eyleme katılmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğiz"

2016 yılından bu yana oğlu Atilla Özcan'dan hiçbir haber alamadığını söyleyen anne Şahinaz Özcan da, "Çocuklar gelene kadar eyleme devam edeceğim. Kış, yağmur, çamur demeden devam ediyorum. 5 senedir oğlum kayıp. HDP niye gelip derdimizi sormuyor. Burada çocuğum için duruyorum. Çocuğumu alana kadar eyleme devam edeceğim. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğim"

Eyleme yeni katılan İsmail Artan ise kardeşi Haydar Artan'ın 2014 yılında Kuşadası'nda üniversite okurken kaçırıldığını ifade etti. Kardeşinin geri dönmesini ailece çok istediklerini vurgulayan Artan, "Onun dönüşünü annemle, kardeşlerimle, dört gözle bekliyoruz. İnşallah gelir. İlk defa eyleme katılıyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz" dedi.