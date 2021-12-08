Volkswagen'in yaptığı zamlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, otomotiv sektöründeki krizden bahsediyoruz. Bir süredir zaten koronavirüs pandemisi ile zorda olan sıfır otomobiller, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle de artık ulaşılamaz hale geldi. Bu durum, ikinci el otomobil fiyatlarının artmasına da yol açtı. Şimdi sizlere, Türkiye'deki en popüler markalardan olan Volkswagen'deki astronomik fiyat artışlarından bahsedeceğiz.

Otomobillere ilgisi olan vatandaşlar, Volkswagen'e duyulan ilgiyi pekala bilirler. Şirketin hemen her modeli, sıfırda da ikinci elde de daima gözdedir. Ancak şirketin Aralık 2021 fiyatları, Volkswagen'e duyulan ilgiyi azaltacak gibi görünüyor. Zira Volkswagen'in yeni fiyat listesi, fiyatlara bir anda çok ciddi oranlarda zam geldiğini gözler önüne seriyor. Bu durum, sosyal medyada da gündem olmuş durumda.

Volkswagen modellerinin Aralık 2021 fiyatları şöyle

Volkswagen Polo: 387 bin TL'den başlayıp, 511 bin 400 TL'ye kadar ulaşıyor.

Volkswagen Golf: 423 bin 900 TL'den başlayıp, 671 bin 900 TL'ye kadar ulaşıyor.

Volkswagen T-Roc: 650 bin TL.

Volkswagen Tiguan: 696 bin 900 TL'den başlayıp, 1 milyon 242 bin 100 TL'ye kadar ulaşıyor.

Volkswagen Passat: 615 bin 500 TL'den başlayıp, 1 milyon 343 bin 800 TL'ye kadar ulaşıyor.



Volkswagen'in güncel fiyatları böyle. Peki aynı araçların kasım ayındaki fiyatları nasıldı?

Volkswagen modellerinin Kasım 2021 fiyatları şöyleydi*



Volkswagen Polo: 335 bin 200 TL'den başlayıp, 442 bin 900 TL'ye kadar ulaşıyordu.

Volkswagen Golf: 367 bin 200 TL'den başlayıp, 582 bin TL'ye kadar ulaşıyordu.

Volkswagen T-Roc: 563 bin TL idi.

Volkswagen Tiguan: 603 bin 600 TL'den başlayıp, 1 milyon 075 bin 900 TL'ye kadar ulaşıyordu.

Volkswagen Passat: 533 bin 200 TL'den başlayıp, 1 milyon 164 bin TL'ye kadar ulaşıyordu.



Yukarıdaki fiyat listelerinde görebileceğiniz üzere; Volkswagen'in araçlarına en az 50 bin TL zam gelmiş durumda. Üstelik bazı araçlardaki zam miktarı akıl alır düzeyde değil. Örneğin şirketin popüler crossover modeli T-Roc, yalnızca 1 ay içerisinde 87 bin TL gibi astronomik düzeyde zam gördü. Hoş diğer modeller de farklı durumda değil. Passat 82 bin 300 TL, Golf 56 bin 700 TL, Polo ise 51 bin 800 TL zamlandı...

*: Kasım ayının sonu itibarıyla geçerli olan fiyatlar kaynak olarak alınmıştır. Kasım ayının ortalarında gelen zamdan önce fiyatlar daha da uygundu. Örneğin Volkswagen Polo'nun başlangıç fiyatı, 235 bin TL seviyelerindeydi.

Sosyal medya kullanıcıları, Volkswagen'in yeni fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyor?

