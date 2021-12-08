Edirne'de FETÖ soruşturmasında 12 şüpheliye yakalama kararı
Edirne merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 16:19
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, müfettiş, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta başlattığı operasyon sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız