Sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu
Konya'nın Akşehir ilçesinde 50 yaşındaki sınıf öğretmeni, aracında hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 15:30
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı Meteoroloji Kavşağında 42 CGD 48 plakalı araç içerisinde bir şahsın hareketsiz durduğu şeklindeki bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden şahsın Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ünal Çiğ olduğu öğrenildi.
Öğretmen Ünal Çiğ'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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