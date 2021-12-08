Sokak köpeklerinin saldırdığı kız çocuğunu esnaf kurtardı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı kız çocuğu, esnaf tarafından kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 15:22
Kurtuluş Mahallesi Erkan Yiğit Caddesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğuna sokak köpekleri saldırdı.
Köpeklerden kaçarak kurtulmaya çalışan çocuk, ayağı tökezleyince düştü. Durumu fark eden çevredeki esnaf, köpekleri kovarak çocuğu kurtardı.
Kurtarma anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız