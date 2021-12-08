Bütçe görüşmeleri sırasında sinirlenen Meclis Başkanvekili Akar: Hay senin
Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı. Tartışmalara müdahalesi yetersiz kalan TBMM Başkanvekili Akar'ın 'Hay senin' diyerek hakaret ettiği duyuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 15:37
TBMM Genel Kurulu'nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde
devam ediyor.
Bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kesin hesapları ve
bütçeleri ele alındı.
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grupları
arasında tartışma yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
arasında çıkan tartışma diğer vekillerin katılmasıyla büyüdü.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın müdahalelerine rağmen tartışma sürdü. Bu sırada Akar'ın ağzından 'hay senin' şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, eliyle ağzını kapattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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