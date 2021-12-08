Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları kapsamında aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik 6 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 4'ü firari hükümlü 7 kişi arasında FETÖ'nün sözde "eyalet talebe mesulü", "Orhangazi ilçe imam yardımcısı", "bölge talebe mesulü", "büyük bölge talebe mesulü" ve "örgüt yurt müdürünün" bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, bazı şüphelilerin operasyon sırasında cep telefonlarını pencereden attıkları, bazılarının ise telefonlarını sıfırlamaya çalıştıkları belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.