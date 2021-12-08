Erdoğan: FETÖ ile mücadelede Diyanet çok önemli bir yere sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Zor ama o kadar şerefli bir göreviniz var. Milletimizi hep İslam'a olan bağlılığını ayakta tutmuştur. FETÖ ile mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir yere sahip.

Sosyal medyada din görevlilerimize yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralleri bozmamalı. Vazifenizi aşkla, heyecanla, samimiyetle yürüttüğünüz sürece üstesinden geleceğinize inanıyorum.

Her ne kadar birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

Bilhassa Avrupa'da ortaya çıkan Peygamber Efendimize yönelik düşmanlığa en güçlü kalbi tepki bizim milletimizden yükselmiştir.