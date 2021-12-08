Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 16:13
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.G, M.K, M.D. ve H.K'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız