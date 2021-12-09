İdari sulh mekanizması için ilk adım atıldı

2021 yılı Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planının "Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık" başlıklı 3 numaralı amacı kapsamında "Gerçek ve tüzel kişiler ile devlet arasındaki uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek amacıyla idari sulh usulü getirilecek, böylece alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri daha adalet hizmetlerine kazandırılacaktır." faaliyetine yer verilmiştir.

İdari sulh usulü getirilmesi için Adalet Bakanlığınca ilk adım atıldı. 8 Aralık 2021 tarihi itibariyle tüm Bakanlıklara gönderilen yazıda adli ve idari yargıda devam eden dava sayılarının 5 gün içinde bildirilmesi istendi.