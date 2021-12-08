Kolonya içti, hayatını kaybetti
Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 17:55
Samsun'da edinilen bilgiye göre, kendine ait simit fırınında kolonya içtiği
iddia edilen Ünal E. zehirlendi.
'İyi değilim, gözlerim görmüyor'
Arkadaşını telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor.
Acil gel" dedi.
Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kolonya içtiği
iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Şahıs yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız