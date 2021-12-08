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Aselsan yalanlamıştı, Akşener satış iddiasını sürdürdü

Manisa'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisini takip eden vatandaşlara seslendi. İktidara uyarıda bulunan Akşener, "ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez." dedi. Aselsan'dan dğn yapılan açıklamada "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz." denilmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 17:59
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Aselsan yalanlamıştı, Akşener satış iddiasını sürdürdü

Dün önce bir kaç internet medyasında Aselsan'ın Birleşik Arap Emirliklerine satılacağı iddia edilmiş, CHP lideri bu iddiayı grup toplantısında gündeme getirmişti.

Aselsan yaptığı açıklamada ise satış iddialarını yalanlamış ve "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz." demişti.

Ancak bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener bir kez daha satış iddiasını gündeme taşıdı. Akşener şunları söyledi:

"Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum: ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Tank Palet Fabrikası'ndan sonra ikinci bir. Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız. Oralara el uzatanların o ellerini oradan çektireceğiz. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez."

Aselsan'ın satışa dair açıklaması ise şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

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#meral akşener# aselsan
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