Stopaj oranı indirim süresi ikinci kez uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

Türk lirası (TL) mevduatındaki stopaj oranlarında uygulanan indirimin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. 31 Aralık'ta son bulan uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek.

Buna göre stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5,1 yıla kadar vadelide yüzde 3,1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde sıfır olarak uygulanacak.