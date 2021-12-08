Erdoğan: Buradan tüm bakanlıklara ve kurumlara talimat veriyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası stokçulara yönelik de açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde

"STOKÇULARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK"

Fahiş fiyat hakkındaki her şikayeti yakından takip ediyoruz. Stokçuların gözünün yaşına bakılmayacak. Aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bizim hiç kimsenin kazancında gözümüz yoktur. Bizim karşı olduğumuz tek şey sömürüdür.