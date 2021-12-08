Erdoğan: Buradan tüm bakanlıklara ve kurumlara talimat veriyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. tüm kurumlara talimat vererek stokçuların gözünün yaşına bakmayın dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 19:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası stokçulara yönelik de açıklamada bulundu.
Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde
"STOKÇULARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK"
Fahiş fiyat hakkındaki her şikayeti yakından takip ediyoruz. Stokçuların gözünün yaşına bakılmayacak. Aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bizim hiç kimsenin kazancında gözümüz yoktur. Bizim karşı olduğumuz tek şey sömürüdür.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız