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'Polis, Vazife ve salahiyet kanunu' yeniden düzenlenmeli

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay:- "Polis, Vazife ve Salahiyet Kanunu, İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm kolluk güçlerini kapsayacak şekilde, hiçbir personelin hak kaybına mahal vermeden 'kolluk gücü vazife ve salahiyet kanunu' adı altında yeniden düzenlenmeli"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 21:12
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'Polis, Vazife ve salahiyet kanunu' yeniden düzenlenmeli

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP olarak "Adım adım 2023, İl İl Anadolu" teması kapsamında yoğun saha çalışması yaptıklarını söyledi.

İstanbul'da Kapalıçarşı esnafının pek çok sorunla boğuştuğunu yakından müşahede ettiklerini dile getiren Yönter, salgından önce bir yılda 90 milyon kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da, Ordu Caddesi ve buraya açılan sokakların trafiğe kapalı olması nedeniyle ticaret hacminin üçte iki oranında düştüğünü belirtti.

Sorumluların harekete geçmesini isteyen Yönter, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu görevinin gereğini yapmayacak mı?" diye sordu.

Tahtakale Fındıkçılar Sokağı'nda ekmeğini hamallıkla kazanan 185 vatandaşın, talep ve beklentilerine değinen Yönter, "2018'den itibaren hamallarımızın bulundukları, iş çıkarsa gitmek suretiyle hazırlandıkları yerler elinden alınmış. Sığınacak bir barınakları, yerleri yok; yani 185 hamalımız ortada, uzanacak bir el bekliyor." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede önemli mesafeler alındığını aktaran Yönter, şöyle konuştu:

"Kovid-19 bitti mi? Hayır. Şu an için bitecek gibi görünüyor mu? Zor. 36 defa mutasyona uğramış; 5,5 milyona yakın insanın ölümüne neden olmuş bir virüsten bahsediyoruz. Ne dünya, eski dünya ne de ekonomi, eski ekonomi. Dolayısıyla bu yeni şartlar altında farklı düşünmek, denenmemiş yollardan geçmek durumundayız. Türkiye bunu yapıyor fakat bunu yaparken beşeri sermayesini, entelektüel sermayesini güçlü tutmak zorunda; bunların başında birliği, dirliği, beraberliği geliyor. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozarsak değil Kovid-19, en ufak sallantıda devrilmemiz an meselesi ve kaçınılmaz. Bu nedenle Cumhur İttifakı Türkiye'nin birlik meşalesidir, direncidir, geleceğidir, umududur."

Enerji ve emtia fiyatlarında Avrupa'da yüzde 600'e ulaşan artışlar yaşandığına dikkati çeken Yönter, "Akşamları yandaşlarını benzin kuyruklarında fotoğraflayan ve bunu istismar edenlere bu gerçeği hatırlatmak isterim. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz. Büyüyen, gelişen, güçlenen, zenginleşen bir Türkiye var. Bu Türkiye ile övünmek zorundayız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, meselelerimizin üstünden birlikte geleceğiz, ayrık otlarını da inşallah ayıklayacağız. 2023'te kazanan da Türkiye, ekonomi ve millet olacak." görüşünü paylaştı.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise GAP ve DAP'tan elde edilen kazanımların korunması ve daha ileriye gitmesi için bölgede yaşanan elektrik sorununa da artık neşter vurulması gerektiğini vurguladı.

- "Konya Ovası Projesi bir an önce tamamlanmalı"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, son yıllarda özellikle Konya kapalı havzasında iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın, bölgenin tarımsal geleceğini tehdit ettiğini, bu durumun, tarımla geçimini sağlayan çiftçilerin zor durumda kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Kara, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) bir an önce tamamlanması ve Konya Ovası'nın suya kavuşmasının, tarım arazilerinin ancak yüzde 20'sinin sulanabilen Konya için ivedilik arz ettiğini anlattı.

- "Suriye ve Irak sınırlarındaki başarılı operasyonlar takdire şayan"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da İçişleri Süleyman Soylu'nun, terörle mücadelede insanüstü çabasıyla kolluk güçlerinin daha atak bir pozisyon aldığını, "terörü kaynağında yok etme" stratejisi ile kesintisiz operasyonlar yapılarak alan hakimiyeti sağlama hedeflerine yaklaşıldığını belirtti.

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Suriye ve Irak sınırlarındaki sınır güvenliği faaliyetleri ve yapılan başarılı operasyonların takdire şayan olduğunu söyleyen Atay, "Suriye ve Irak'taki otorite boşluğunun da etkisiyle küresel terör baronlarının piyonu haline gelen terör örgütü PKK ve onun devamı niteliğinde olan değişik isim almış terör örgütlerinden ülkemize karşı mütecaviz girişimleri önlemek ve yok etmek üzere kendi görev sahasında destan yazan güvenlik güçlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Onların arkasında ve yanlarında gece gündüz demeden duran, savaşan, bu işlerin planlanmasını, sevk ve idaresini insanüstü bir çabayla yapan Sayın İçişleri Bakanımıza ve Bakanlık personelimize de müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Atay, bu mücadeleye FETÖ yok edilinceye kadar devam edileceğini söyledi.

Emniyet teşkilatı ile jandarma personeli arasındaki maaş farklarına da değinen Atay, şunları kaydetti:

"Polis, Vazife ve Salahiyet Kanunu İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm kolluk güçlerini kapsayacak şekilde, hiçbir personelin hak kaybına mahal vermeden 'kolluk gücü vazife ve salahiyet kanunu' adı altında yeniden düzenlenmeli, sosyal ve mali haklar yönünden eşitsizlikler giderilmeli. Aynı görevi yapan kahramanlarımıza 'eşit işe eşit ücret' ilkesinden hareketle aynı maaşın verilmesi temennimizdir. Bir başka kanayan yaramız olan uzman erbaşlarımızın ifa ettikleri göreve uygun kadroların olmamasıdır. Terörle mücadelede en ön safta canı pahasına vatan müdafaası yapan bu kahramanların özlük haklarının iyileştirilmesi elzem bir meseledir. Vatan savunmasında en çok şehit bu zümreden çıkmıştır. Bu kahramanlarımızın haklı taleplerine kulak verilmeli, gerekli kanuni düzenlemeler ivedilikle yapılarak hakları teslim edilmeli, kadroları verilmelidir. MHP olarak 'Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz.' diyoruz. Bir başka haklı talep olan uzman jandarmaların diğer tüm askeri personelde olduğu gibi eğitimde geçen sürelerinin hizmetten sayılması hususunu bir kez daha yineliyor, aynı zamanda MHP olarak terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin kahramanımızın gazilik unvanı almasını, bunlara şeref aylığı bağlanmasını talep ediyoruz."

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerin, son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla göz doldurduğunu, Jandarma Genel Komutanlığının, bu kurumların başında geldiğini belirtti.

"Son yıllarda teröre destek veren, kaynak ve eleman sağlayan belediyelere atanan kayyumlar, terör örgütü PKK/KCK'nin can damarlarından birinin kesilmesini sağladı." diyen Yılmaz, kayyumlarla yalnızca örgüte üye sağlanmasının önüne geçilmediğini, bölgede bulunan halkın gerçek belediyecilik hizmetlerine kavuşmasının da sağlandığını söyledi.

- "PKK'nın iradesine saygımız yok"

Bu arada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, "Valilerinize talimat veriyorsunuz, HDP'nin bütün etkinlikleri yasaklanıyor. Siz nasıl 'Halkın oyuyla geldik' diyorsanız biz de o sandıktan çıktık. Halk iradesine saygı göstermeyi öğreneceksiniz." demesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim halkın iradesine saygımız var, PKK'nın iradesine saygımız yok." karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'yu işaret ederek, "Beyefendi, kendi paçasını kurtarmak için basına servis ettiği metinde, FETÖ'yle mücadele konusunda 15 Temmuz gecesinin en alnı açık kişisini, FETÖ'cülükle suçlayacak kadar küçüldü de o yüzden Selami Altınok burada yok." dedi.

Bunun üzerine Soylu, Özel'e, "O söylediklerinin hepsinin cevabını alacaksın ama DHKP-C'nin avukatıyla beraber kendini savunacaksın, biliyorsun değil mi? PKK televizyonunda kendini savunacaksın." tepkisini gösterdi.

Özel'in, "Tabii, buyur. Cevabını alırsın." demesi üzerine Soylu, "Sen eksik kalırsın, Kılıçdaroğlu gelsin. Sen ne kadar zavallı bir adamsın, dedikoducusun. Senin yerin hamam, burası değil." ifadelerini kullandı.

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#2022 yılı bütçeleri# İçişleri Bakanlığı# Sermet Atay
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