HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin kürsüye sıvı yağ, nohut ve mercimek paketleriyle çıktı.

GAP ile sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun ihtiyacının da karşılanacağının söylendiğini anlatan Maçin, bölge insanının da işinin efendisi olacağı duygularıyla ümitlendiğini ifade etti. Maçin, ancak bunun bölge halkına bir şey kazandırmadığını, tersine yoksullaştırdığını, mülksüzleştirdiğini öne sürdü.

Tarıma ayrılan bütçenin şimdiden yüzde 50-60 kadük kaldığını iddia eden Maçin, mazotun dahi yüzde 50 zamlandığını, elektrik ve suya da zam geldiğini, gübre fiyatlarının arttığını söyledi. Maçin, "Bu bütçe hiçbir derde derman olmayacak." diye konuştu.

Yanında getirdiği gıda ürünlerini göstererek fiyat artışları ve ithalat yapıldığından bahseden Maçin, "Bu fiyat artışlarıyla, bırakın asgari ücretle çalışan insanların geçimini sağlamasını devlet memuru olan, işçi olan kesimlerin geçimini sağlaması mümkün değildir. Bu iktidar çalışan kesimlere insanca yaşama olanakları bırakmamış." değerlendirmesinde bulundu.

HDP olarak hakların örgütlü gücüyle çöküşe "dur" diyeceklerini savunan Maçin, "Geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti'li milletvekillerinin tepkisi üzerine Bilgiç, daha sonra tutanakları inceleyeceğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Tiryaki, Soylu hakkındaki iddialara dair soruşturma açılması gerektiğini öne sürdü.

Tiryaki'nin de Kürtçe konuşması sonrası Meclis Başkanvekili Bilgiç, Kürtçe konuşmaların anlaşılmadığını, tutanaklara da geçmediğini ifade ederek konuşmaların Türkçe yapılmasına dair hassasiyet gösterilmesini istedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçesinin yaklaşık 198 milyar olduğunu belirterek 8 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bu iki bakanlıktan daha az olduğunu iddia etti. Özgüneş, "bunun içeride dışarıda savaş" anlamına geldiğini savundu.

Bakan Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulunarak AK Parti'nin "kandırma ve kandıran partisi" olduğunu ileri süren Özgüneş, iktidarı "tarihin karanlık sayfalarına göndereceklerini" iddia etti.

- Maçin'e 3 birleşim çıkarma ceza verildi

HDP grubunun konuşmalarının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bilgiç birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra yaptığı açıklamada, Nusrettin Maçin'in "Kürdistana özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." ifadesinin Meclis İçtüzüğü'ndeki, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına, Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapma" kapsamında olduğundan, Meclisten geçici çıkarma cezası gerektirdiğini kaydetti. Bilgiç, Maçin'in savunma yapabileceğini ifade etti.

Bilgiç, savunma yapmayan Maçin'e Meclis'ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Oylamada, ceza verilmesinin kabul edilmesinin ardından Bilgiç, Maçin'in Genel Kuruldan ayrılmasını istedi.