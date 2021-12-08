Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 22:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız