CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Böyle poz vermişti

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan birbirinden tutarsız açıklamalarına bir yenisini ekledi. Daha önce yerli araba yapamazsınız milletin hayalleriyle oynamayın diyen Tarhan, bu açıklamalarının ardından Yerli Otomobil TOGG'un direksiyonuna geçmişti. Tarhan'ın Meclis'te yaptığı açıklamalar ise dinleyenleri şaşkına çevirdi.

"47 MİLYONU ÇÖPE ATTINIZ"

Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi.

Tarhan, "Değerli milletvekilleri bu bütçede bilim teknoloji AR-GE yok, sanayi yok üretim yok. Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." diye konuştu.

TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.

Bu ziyarette Bakan Varank'ın davetiyle komisyonun CHP'li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçmişti.