Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

-"Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz"

-"Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır."

-"Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem."