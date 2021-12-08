Bakan Soylu: Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK düşmanlığı vardır. Kürtler Aleviler bu ülkenin asli unsurlardır. İstismarı gazi meclis altında kabul etmeyeceğiz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 22:51
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:
-"Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz"
-"Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır."
-"Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız