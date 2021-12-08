Kasımda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre azaldı

Türkiye'de, kasım ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 21 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 58,3 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl kasım ayında 34,7, bu yıl ise 45,9 milimetre yağış düştü.

Buna göre kasım yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 21 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.

Kasım yağışları, İç Anadolu Bölgesi'nde normali civarında, diğer bölgelerde normalinin altında kayıtlara geçti. Uzun yıllar ortalamasına göre kasım ayı yağışları İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimlerinde yüzde 40'tan fazla arttı, Güneydoğu Anadolu ve Hatay, Osmaniye, Burdur, Artvin çevrelerinde yüzde 60'tan fazla azaldı.

Yağışlı gün sayısı Türkiye geneli kasım ayı normali 8,3 iken, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin büyük bölümü, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Antalya, Muğla, Ağrı, ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

Normaline göre yağışlar Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Tekirdağ, Tunceli, Uşak'ta arttı.

Kasımda normaline göre yağışlar yüzde 65 azalış ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Kasımda en çok Rize'ye, en az Kilis'e yağdı

Kasım ayında en fazla yağış 112 milimetre ile Rize'de ölçüldü. Rize'yi 103,7 milimetre ile Antalya, 77,8 milimetre ile Kırklareli takip etti.

Kasımda en az yağış 9,5 milimetre ile Kilis'e düştü.

Geçen yıla göre 29 ilde yağışlar yüzde 100'den fazla arttı. Yine geçen yıla göre kasım yağışları, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Kasım ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti: