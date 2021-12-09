2022 yılında 'MTV' yüzde 25 zam yapıldı
Resmi gazete'de yayımlanan karara göre 2022 yılında 'MTV'ye yüzde 25 zam yapıldı.
2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
8 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
8/12/2021 TARİHLİ VE 4892 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 25 olarak belirlenmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız