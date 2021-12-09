Üreticiden bakkal/markete uzanan stok zinciri fahiş fiyatlara yol açıyor

Kur ve enflasyon artışını bahane eden fırsatçılar fiyatları şişirmek için stokçuluğa hız verdi. Esnaflar, tedarikçi bayiler ve spot mal satan toptancıları kendilerine ürün vermediğinden dert yanıyor. İddiaya göre Türkiye'nin önde gelen gıda pazarlama ve dağıtım firmalarından birisi son 3 haftadır piyasaya sınırlı sayıda mal sürüyor. Dünya çapında ticaret yapan başka bir firma da geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 gün hiçbir faaliyette bulunmadı. Firmanın satış temsilcileri hiç saha çıkmadı.

YÜZDE 20 ZAMLI SATIYORLAR

Ellerinde hiç ürün kalmayan market ve bakkal sahipleri ise ürünü ara tedarikçilerden piyasa fiyatından yüzde 20 daha fazla para ödeyerek almak zorunda kaldı. Bu artış rafta son tüketiciye de zam olarak yansıdı. Tedarikçi firmalardan ürün alamadıklarını belirten bakkal ve minimarket işletmecileri vatandaşların taleplerini karşılamak için toptan satış yapan işletmelere gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

SADECE İKİ GÜNLÜK ÜRÜN VAR

Toptan ürün satışı yapan yerlerin de ürünleri piyasa fiyatının yüzde 15 ila 20'sinin üzerinde sattığının altını çizen bakkal ve mini market işletmecileri, zarar etmemek için ürünleri aldıkları fiyatın üzerinde satmak zorunda kaldıklarını da belirtti. Belli başlı gıda ve temizlik ürünlerinin tedarikinde ciddi sorunların yaşandığını ifade eden bir işletme sahibi, tedarikçiden haftalık satışına göre istediği tuvalet kağıdının çok az miktarda verildiğini ve sadece 2 gün içinde tüketildiğini söyledi.

HER ÜRÜNE ÇİFTE ZAM

Toptan gıda ve temizlik tedarikçilerinin ürünlere keyfi zam yaptığı da ileri sürüldü. Toptancıların depolarında beklettikleri gıda ve temizlik ürünlerini son yapılan zamlardan sonra satışa çıkardığı ve depolarında mutlaka eski ürün tutukları da öğrenildi. Toptancıların, markalar tarafından ürünlere zam geleceği tarihi önceden öğrendikleri ve serbest piyasa koşullarını bahane ederek markalar zam yapmadan hemen önce ürün fiyatlarına önce kendi zamlarını eklediği, ardından da markaların belirlediği zam oranını da ürün fiyatına ekleyerek bir ürüne çifte zam yaptığı da ileri sürüldü.

Vatandaşlar kabahatliymiş!

İstanbul toptan gıda merkezi Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç düzenlediği basın toplantısında meydana gelen fiyat artışından kendilerinin sorumlu olmadığını, stokçuluk yapmadıklarını iddia etti. Raflarda ürün bulunamamasının sebeplerinden birinin da vatandaş olduğunu öne sürdü. Altınkılıç, "Vatandaşlar ileriye dönük olarak ürünlerin fiyatının artacağı endişesi ile ürünleri fazlaca alıyor. 1 kilo alacaksa 3 kilo alıyor. Markette bakkalda ürün tükeniyor. Vatandaşı stok yapıyor diye günah keçisi yapmakta doğru değil tabi. Küçük bakkallar markete, toptancıya dizilen ürünleri ailelerini de yanına alarak hızlıca alıp tüketiyor. Ürün markette, toptancıda bitip tükeniyor. Sonra otel ve restoranlarda böyle yapıyorlar. Ürünleri rafa konur konmaz patır patır bitiriyorlar" dedi.

Piyasaya ürün vermiyorlar

Stokçuluğun geldiği hali en iyi anlatan durumlardan biri dünya çapında ticaret yapan yerli bir gıda üretim markasının satış temsilcilerini 2 gün boyunca sahaya sürmemesi oldu. Ünlü gıda üretim firmasının bakkal ve marketlerin ürün sipariş taleplerine 2 gün boyunca cevap vermediği ve ürünlere zam geldikten sonra bakkal ve marketlere ürün dağıttığı öğrenildi. Öte yandan büyük gıda tedarikçilerinin bölge ana dağıtım bayilerinin de stokçuluk yaptığı ve piyasaya sınırlı sayıda ürün sürdüğü belirlendi. Bazı market ve bakkalların stok yapmak için gıda tedarikçilerinden haftalık alım tutarından 5 kat daha fazla ürün almak istediği de öğrenildi. Bakkal ve marketlerin olması gerekenden fazla ürün alma isteğini bazı gıda tedarikçilerinin reddettiği, bazılarının ise yüksek fiyat üzerinden ürün satmayı kabul ettiği de kaydedildi.

Şahin Şen