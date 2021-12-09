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Gümrük kapıları vızır vızır: TIR trafiği son 4 ayda %17 arttı

Türkiye'nin ihracat rekoru gümrük kapılarında görülebiliyor. Günde ortalama 5 bin 380 TIR'ın çıkış yaptığı 6 gümrük kapısı arı gibi çalışıyor. TIR trafiğinde son 4 ayda %17 artış oldu. Günlük giriş-çıkış kapasitesi 2 bin 200 olan Habur'u 3 Aralık'ta 4 bin 327 TIR kullandı. Avrupa'ya açılan Kapıkule'de sadece Aralık'ta artış %11,4'e ulaştı. Günlük 1376 TIR'la 1250 olan iş hacmi aşıldı. Sarp Sınır Kapısı ise günlük 721 TIR ile kapasitesinin 3 katına ulaştı. Deniz ticaretinde pandemiyle başlayan kriz de TIR yoğunluğunda etkili oluyor.

Eklenme : 09 Aralık 2021 06:38
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Gümrük kapıları vızır vızır: TIR trafiği son 4 ayda %17 arttı

Türkiye'nin karayoluyla ihracatındaki 6 önemli gümrük kapısı adeta arı kovanı gibi vızır vızır işliyor. Son 4 ayda yüzde 17 artan TIR trafiği Türkiye'nin yeniden ihracat rekoru kıracağına işaret ediyor.

HABUR'DAN GÜNLÜK 4 BİN 372 TIR GİRİP ÇIKIYOR

Türkiye'nin en büyük gümrük kapılarından toplam giriş-çıkış kapasitesi 2 bin 200 olan ve Irak'ın yanı sıra Ortadoğu'ya açılan kapı olarak nitelendirilen Habur Sınır Kapısı 3 Aralık'ta günlük 4 bin 327 TIR'la zirveye çıktı. Yalnızca çıkış yapanlar ise 4 Ekim'de en yoğun seviyeye ulaşarak 2107 TIR'a ulaştı. Ticarete aynı tempoda devam ederek kapasitesinin 2 katı yoğunluğa hizmet veren Habur, 17 milyar dolarlık Türkiye-Irak ticaretinin de can damarı konumunda bulunuyor.

KAPIKULE'DEKİ TRAFİK %11,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylül ayında günlük 1238 TIR çıkışıyla çıtayı yükselten Avrupa'ya ticaretin köprüsü Kapıkule Sınır Kapısı ise Aralık'ta yüzde 11,4 artışla günlük 1376 TIR'la 1250 olan iş hacmini aştı. Kapıkule'deki hareketlilik ise Eylül'de günlük 1175 TIR, Ekim'de 1197 TIR, Kasım'da 1226 TIR ve Aralık'ta 1321 ortalamayla gerçekleşti.

SARP KAPASİTESİNİN 3 KATI İŞLEM YAPTI

Artvin'de bulunan ve Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'nda da günlük 721 TIR geçişiyle hacminin 3 katı TIR'a hizmet verdi. Bu rakam kapasitesi 250 TIR olan Sarp Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tır geçişi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en yüksek geçiş ise 704 TIR geçişiyle 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Sarp Sınır Kapısı Kafkasların yanı sıra Orta Asya'ya da ticaretin enönemli geçiş güzergahında bulunuyor.

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

330 TIR kapasiteli Hamzabeyli 5 Aralık'ta günlük 791 TIR çıkışıyla kapasitesinin üstünde hizmet verirken, 300 TIR kapasiteli İpsala 7 Aralık'ta 296 TIR çıkışı ve 600 TIR kapasiteli Gürbulak ise 1 Aralık'ta 620 TIR çıkışıyla zirveyi zorladı.

Şuaiyp Alabay Yeni Şafak

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#gümrük kapıları# ihracat
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