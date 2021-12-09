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Gözler yeni asgari ücrette: Emekli de yüzde 40 zam istiyor

Yılın son günlerinde gözler asgari ücrete çevrilmişken, ortalama emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, emeklilerin asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almak istediğini vurguladı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Aralık 2021 07:05
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Gözler yeni asgari ücrette: Emekli de yüzde 40 zam istiyor

Asgari ücrette beklentiler yüzde 40 oranında zamma denk gelen 4 bin lira etrafında şekillenirken emekliler de asgari ücret artışı kadar zam istiyor. TÜİK tarafından yapılan hesaplamaya göre 5 aylık enflasyonun 10,47 olarak hesaplandığını hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün "Yüzdeli zamlar, emekliler arasında adaleti sağlamıyor. Aksine, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Emeklinin mutlu olacağı, iyi bir hayat standardını yakalayabileceği bir seyyanen zam verilmesi lazım" dedi.

EMEKLİ MAAŞINA 'ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ' İSTEĞİ

Ortalama emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığını belirten Ergün, emeklilerin asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almak istediğini vurguladı. Ergün "Emekliler, bu ülkenin annesi-babası. Anne ve babanın sıkıntı yaşamaması lazım. Ülkesine yıllarca hizmet etmiş bu insanların mutlaka gönlünün alınmasını ve tatmin edici bir maaş zammı verilmesini istiyoruz. Eğer asgari ücretliye veriliyorsa memurlara ek ödeme hakkı geliyorsa emeklilere de aynı oranda zam verilmeli. Emekli maaşlarında asgari ücretteki artış kadar zam olmalı" diye konuştu.

EK ÖDEME YÜZDE 10 OLMALI

Ek ödemelerin yetersiz olduğuna da dikkat çeken Ergün, "Çalışanlara Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adı altında, eş ve çocuk durumuna bakarak 300 liranın üzerinde ödeme yapılıyor. Emekli de 3 bin lira maaşı olsa yüzde 4 ek ödemeyle 120 lira alır. Ek ödeme yüzde 10'a çıksa emekli, 300 lira alır ve adalet yerine gelmiş olur. Ek ödemenin artmasını istiyoruz. Ek ödemeler, yüzde 4'ten yüzde 10'a çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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#yeni asgari ücret# emekli# yüzde 40 zam
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