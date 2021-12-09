Sayaç trafoya çıktı, kayıp-kaçak düştü!

Doğu ve Güneydoğu'da özellikle sulama kaynaklı elektrik tüketimindeki kayıp-kaçağı önlemek için ölçüm sayaçlarının trafo direklerine taşınması uygulaması sonuç vermeye başladı. TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu ve Güneydoğu'da 5 yıl önce yüzde 75 olan elektrikteki kayıp-kaçak oranının yüzde 50'nin altına indiğini kaydetti.

Kayıp kaçak elektrik tüketimi ile mücadele anlamında çeşitli teknolojik uygulamaların takip edildiğini belirten Dönmez "Maalesef bu bölgelerin bir kısmında kayıp kaçak uygulamaları Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu, bundan beş sene önce yüzde 75'ler mertebesindeydi bu bölgede, şu anda yüzde 50'lilerin altına indi. Özellikle de bu sayaçların, müdahalesinin yapılamadığı noktalara taşınmak suretiyle montajında burada ciddi bir etki olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN BORCUNA VADE

Doğu ve Güneydoğu'da, çiftçilerin sulamada kullandığı elektrik borçları ile ilgili olarak da Dönmez, mevzuata göre elektrik borcunu ödemeyenlere önce ihtar çekildiğini, ardından da elektriğin kesildiğini hatırlattı. Dönmez "Ama özellikle yaz aylarında, sulama sezonunda biz de şirketle görüşerek bunları mümkün mertebe ertelemeye, çiftçinin borcunu vadelendirmeye dönük çalışmalarımız var. Öte yandan bu bölgede Tarım Bakanlığının destekleme mekanizmasından da yararlanma imkanları söz konusu. Bu süreci birlikte yaşıyoruz" bilgisini verdi.

TEİAŞ'TA BLOK SATIŞ OLMAYACAK

TEİAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin Bakan Fatih Dönmez "Buradaki özelleştirme bir blok satış değil halka arz şeklinde olacak. Dolayısıyla sermayenin tabana yayılması açısından yönetim ve denetim hakkı tamamen devlette kalacak şekilde bir özelleştirmeden bahsediyoruz" dedi.

100 LİRALIK FATURADA KAYIPLARIN BEDELİ 3 TL

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, 100 liralık bir faturanın 60 lirasını enerji üretim maliyetinin oluşturduğunu belirterek "Bunun 18 lirası vergi ve fonlar, 4 lira iletim maliyeti. Teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti 3 lira. Dağıtım şirketlerinin yatırımları da 9 lira. Arıza, bakım, onarım, sayaç okuma ve insan kaynağı için de 6 lira" dedi. Elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 dönemi için 75 milyar liralık yatırım yapacağına işaret eden Zaimler "Bu senelik ortalama 15 milyar liraya karşılık geliyor. Yatırımlarımızın miktarı güncel endeksle bu yıl yaklaşık 17 milyar liraya ulaşacak" dedi.