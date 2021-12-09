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Senet vurgununu noter bitirir

Senet dolandırıcılığının önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Avukat Oğuz Turhan, "Belli meblağın üzerindeki senetler noter huzurunda imzalanmalı. Yine çekte olduğu gibi senette de karekod ve elektronik imza uygulaması getirilmeli" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Aralık 2021 07:35
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Senet vurgununu noter bitirir

Yozgatlı iş adamı İbrahim Hazer'e (72), kargosunu teslim aldığına dair kağıt imzalatıp 2,3 milyon avroluk (35 milyon TL) borç çıkaran senet dolandırıcıları, yasadaki boşluğu fırsat bilerek vurguna devam ediyor. Uzun yıllardır arkalarında binlerce mağdur bırakan vurgunculara karşı yeni bir kanun çıkarılması bekleniyor.

Avukat Oğuz Turhan, haberlere konu olan bu olayların sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu söylüyor. Çözüme kavuşamayan binlerce dava olduğuna dikkat çeken Turhan "Öyle olaylar yaşanıyor ki, davalı dolandırıcı ile anlaşmak zorunda bile kalıyor. Dolandırıcılar kurumsal bir hal aldı. Adeta ara bulucu gibi teklif veriyorlar. Nasıl olsa davayı kazanacaklarını bildikleri için 'bize şu kadar para ödeyin konu kapansın' teklifleri duyuyoruz" dedi.

TİCARET SENET İLE DÖNÜYOR

Türk Ticaret Kanunu'nun zamanında Almanya'dan alındığını ve orada senet ile ticaretin çok sık kullanılmadığını aktaran Avukat Turhan "Aynı hukuk düzenini Türkiye'de uygulamaya kalktığınızda bu tür durumlar ile karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin; sahte imza ile bir dolandırıcılık vakası ile karşılaşıldığında, mahkeme bunun ticari ilişkisini sorgulamıyor. Borcun konusuyla ilgili bir sebep aramıyor. 'İmza var, alacaklı ve borçlu var' diyerek yürütüyor. Ancak borç neden var? Kim tarafından hangi ticarete konu olmuş? Gibi sorular sorulmuyor. Nadir de olsa bazı durumlarda 'Hayatın normal akışına aykırı' gibi bir karar verebiliyor. Bunu da 'Zengin neden fakirden borç alsın' şeklinde değerlendiriyor. Bu tür kıstaslar var ama görülen davaların yüzde 1'i bu yönde sorguya veya soruşturmaya giriyor" diye konuştu.

Yozgatlı iş adamı Hazer, imza attığı senetle 2,3 milyon avro dolandırıldı

NOTER TASDİKİ ARANMALI

Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

Düşünsenize, dolandırıcı ile pazarlık yapıyorsunuz. İşte bu tür durumların önüne geçmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda çekte olduğu gibi senet ve bonoda da karekod uygulamasına geçilmesi yönünde bir projeye başlayacaktı. Bu tasarı Meclis'e sunuldu. Bir de elektronik imza tarafı var. Bu konu ile ilgili de bakanlık çalışıyor. Ancak bu işlerin bizim Türk ticaretine kolay uyum sağlaması mümkün gözükmüyor. Çünkü bizde ticaret senet üzerinden dönüyor. Dolayısıyla altyapının ciddi şekilde oluşturulması gerekiyor. Belli meblağ üzerindeki senetlerin noter huzurunda imzalanması bir çözüm olabilir. Böylece bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmiş olur.

Dolandırıcılar, yasalardaki boşluklardan yararlanarak sahte senetle milyonlarca liralık vurgun yapıyor. Mağdurların haczi durdurması için ödemesi gereken bedelin yüksek olması da ekmeklerine yağ sürüyor.

Kendilerini kargo şirketi çalışanı gibi gösteren dolandırıcılar, hazırladıkları sahte teşekkür plaketini iş adamına teslim ederken teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri senetle İbrahim Hazer'i 2,3 milyon Euro dolandırdılar.

Kaan ZENGİNLİ

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#senet vurgunu# noter bitirir
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