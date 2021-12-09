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Soylu: Vallahi size devlete iftira ettirmem!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suçluların iftirasını, yalanlarını ve ortaya koyduğu dedikoduları Gazi Meclisin çatısı altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız, devlete iftira ettiniz. Burada bu milletin evladı olarak söylüyorum; vallahi size devlete iftira ettirmem, billahi size devlete iftira ettirmem

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 07:42
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TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hitabından sonra Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aranın ardından söz alarak Bakan Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Özel'in, "(Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçiği, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız?) deyip, kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın." demesi üzerine AK Parti'li milletvekilleri ve Soylu, Özel'e tepki gösterdi.

Bilgiç de Özel'den, bu ifadesini geri almasını istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine Bilgiç, birleşime ara verdi. Her iki partinin milletvekilleri arasında çıkan kavga, bu sırada da devam etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, aranın ardından söz alarak, Soylu'nun doğruları söylemediğini iddia etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise kendilerinin de bu ülkenin sahibi olduğunu ve ülkeye demokrasi, barış, adalet gelsin diye mücadele ettiklerini söyledi.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da yerinden söz alarak, Bakan Soylu'nun, konuşmasında şahsına yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ve kendisine dava açacağını belirtti.

Öte yandan tekrar söz isteyen Süleyman Soylu, kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, "Bana, şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah hakim cezai ehliyet verir de ceza alabilme imkanı olur. Hiç endişe etmeyin. Allaha şükür Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Devlet Bahçeli. Size bir şey söyleyeyim, geliyor gelmekte olan." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel de Soylu'nun kendisine dava açacağı sözlerine karşılık olarak kendisinin de zaman aşımına uğramayan hakaretleri için Bakan Soylu'ya dava açacağını dile getirdi.

- Soylu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu, Türkiye'de trafik kazalarındaki yüz binde 13,4 olan ölüm oranının, havalimanlarının sayısının artması, duble yol, otoban ve otoyolların yapılması, hastanelerin ve acil yardımların artması, polis ve jandarmanın hassasiyetleri sayesinde yüz binde 5,8'e düştüğünü belirtti.

Türkiye'nin 20 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacağını deklare ettiğini anımsatan Soylu, bundan sonra kadınların korumasız kalacağı ve kadın cinayetlerinin artacağının iddia edildiğini söyledi. Soylu, kadına yönelik ve aile içi şiddete karşı mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile 75 maddelik bir eylem planının 2019'un başında hazırlandığını hatırlattı.

Süleyman Soylu, 2 yıl önce 3 bin kadın polis memuru aldıklarını ve her polis merkezi amirliğinde kadın polis bulunduğunu dile getirdi.

KADES isimli bir uygulamanın hazırlandığını ve bu uygulama sonrasında güvenlik güçlerinin 4 dakika gibi bir sürede olay yerine ulaştığını bildiren Soylu, 309 bin polis memurunun kadın ve aile içi şiddetle mücadele konusunda eğitildiğini, 1005 polis merkezi amirliği ve 100 civarındaki jandarma komutanlığında aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında büro kurulduğunu aktardı.

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Soylu, bin kadar elektronik kelepçe kullanıldığını ve adım adım izleme yapıldığını dile getirerek, bunun kadına karşı şiddet konusundaki en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Hep birlikte başarı sağlanacağını belirten Soylu, "Türkiye'de bir tek kadının cinayetine, öldürülmesine hiçbirimiz müsaade etmeyeceğiz." dedi.

- "İstanbul'da 24 değil 34 dosya var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir önceki dönemine ilişkin dosyalarla ilgili bir soru üzerine Soylu, "İstanbul'da 34 dosya var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisinden önceki 34 dosyanın 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosya ile ilgili olarak hukuka aykırılığa rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmemiştir. Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığı'na ait olduğundan dolayı şirket denetimi ile ilgili dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir." dedi. Bakan Soylu, 6 dosya ile ilgili ön inceleme taleplerini onayladığını belirtti.

Soylu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili 11 bin 415 ihalenin, yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık kesimindeki 9 bin 791 ihalenin de doğrudan temin ve pazarlık usulüyle yapıldığı aktardı.

Bakan Soylu, "Bize de gelen iddia çerçevesinde 2 milyar tutan bir işin 730 milyonluk bölümünün, üzerinde, bunun fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda bir, mülkiye müfettişlerince; iki, MASAK; üç, vergi dairesi, Vergi Denetim Kurulunca bir şey başlatıldı." dedi.

Soylu, başka bir soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:

"Seçimden önce terör örgütü ile iltisaklı kişilerin belediye ile iltisaklı yerlere girebileceğini söylemiştim. Evet doğru söyledim. Şu anda onların önemli bölümü içeride, bir büyük bölümü de mahkemelerde yargılanıyor. İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı, 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK, KCK kaydı var. 82 DHKP-C kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin TKP kaydı var. Diğerlerine kayıtlarına bakıyoruz."

Öte yandan Meclis Başkanvekili Bilgiç'in, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, görüşmeler sırasında söylediği "Kürdistan'a özgürlük demek sadece idari aykırılık olarak asla algılanmaz, yani yapıya aykırı olarak algılanmaz" sözleri doğru olmadığı için oylamaya sunduğu "Meclis dışında tekrarlanmaması" hususu kabul edildi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2022 yılı bütçeleri de kabul edildi.

Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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#TBMM Genel Kurulunda# Özgür Özel# Süleyman Soylu# kadın cinayeti
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