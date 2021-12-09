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Asgari ücrette kritik toplantı: AGİ'de vergi kaybına formül

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni maaşları belirlemek için üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Türk-İş ev sahipliğinde 2.5 saat süren ikinci toplantının en önemli başlığı Asgari ücretle birlikte belirlenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün azaltılması.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 09 Aralık 2021 07:00
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Asgari ücrette kritik toplantı: AGİ'de vergi kaybına formül

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Türk-İş ev sahipliğinde 2.5 saat süren ikinci toplantının en önemli başlığı 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı oldu.

İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ KARARINDA TÜİK TESPİTİ ETKİLİ OLACAK

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. TİSK ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili olacak. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESABINDA VERGİ DETAYI

Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

"AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN"

Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekar değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekar işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

YENİ AGİ'LER KAÇ TL OLACAK? İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARI

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekar işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekar çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

FORMÜL UYGULANABİLİRSE YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekar bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.

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Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

AGİ ASGARİ ÜCRETTE BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.

Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.


İŞTE ARTIŞ UYGULANIRSA YÜZDE 30 FORMÜLÜNE GÖRE AGİ 2022 TABLOSU

............2021.................................2022 (yüzde 30 zamlı)...

BEKAR AGİ ÜCRETİ

Bekar 268,31TL..................................348,80......

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL..................418,57....

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL......470,88....

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL......523,21.....

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL.......592,96....

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL.......592,96....

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL........592,96...

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN AGİ TABLOSU (ESKİ-YENİ)

Evli eşi çalışan: 268,162 TL......................348,80...

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL...........401,12....

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80...............453,45...

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL..........523,21....

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL...........558,09...

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL.........592,96.....

ASGARİ ÜCRETTE ÖNEMLİ VERİLER

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ % 15 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 15.5 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 4.203,56

Hazal Ateş

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#asgari ücret# kritik toplantı# AGİ
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