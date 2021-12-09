4 kamu kurumu 168 personel almak için ilana çıktı
ÖSYM, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve 2 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 101 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Giresun Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
ÖSYM, 14 sözleşmeli Büro personeli alacak
ÖSYM, 14 sözleşmeli Büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
ÖSYM ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 İşçi Alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 İşçi Alacak. Başvurular 13 ila 17 aralık 2021 tarihleri aralığında yapılacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz6 kamu kurumu 402 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız