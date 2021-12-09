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Otomobil uyanıkları 'İkinci el sıfır araç' satıyor!

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşa bayide 'yok' denilen ya da sözde sıraya ismi yazılan sıfır kilometre araçlar online satış sitelerinde boy gösteriyor. Bayilerden el altından alınan sıfır araçların otomobil liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konarak satılması vurgunun boyutunu ortaya çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 08:02
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Otomobil uyanıkları 'İkinci el sıfır araç' satıyor!

Bayide 'yok' denilen ya da sırayla alınan sıfır kilometre araçlar online sitelerde boy gösteriyor. El altından bayiden alınan araçların liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konuluyor. Bazı bayi çalışanları ile galericiler, ortak hareket edip karı bölüşüyor

Araç piyasasındaki fiyat artışlarını markaja alan SABAH'ın art arda yayımladığı haberlerin ardından vatandaşlardan ihbar yağdı. Piyasadaki stokçuluğa ve karaborsacılığa karşı büyük tepki gösteren vatandaşlar, özellikle online platformlarda ikinci el olarak satılan sıfır araçlara dikkat çekiyor.


OLMAYAN ARACI EL ALTINDAN SATIYORLAR!

Bayide 'yok' denilen sıfır araçlar, el altından alınıyor. Sonra da online satış platformlarında 'Sıfır km araç' başlığı ile satılıyor. Fiyatlar ise fırsatçılığın bu kadarına pes dedirtiyor. Online sitelerde, 'sıfır kilometre araç' denilen otomobiller bayilerdeki fiyatların en az 50 bin ila 100 bin TL üzerinde satışa çıkarılıyor.

1.000 TL DAHİ İNDİRMEYİZ

Genellikle 0 ila 150 km bandında olan bu araçlar, bayiden alınır alınmaz galeri ya da otoparklara getiriliyor. Burada fotoğraflanarak satışa sunulan araçları satanlar arasında vatandaşlar da var galeriler de... Bu online platformlardaki ilanların bazılarını müşteri gibi aradık.

2021 MODEL SIFIR POLO 1.0 FİYATI 570 BİN TL'YE KADAR ÇIKARDILAR

Örneğin Volkswagen Polo 1.0 TSI Style model bir aracın bayi liste fiyatı 487 bin TL iken aynı aracın sıfır km ikinci eli sahibinden.com'da 570 bin TL'den satışa sunuluyor.

SIRAYA GİRDİK ARACI ALDIK DİYORLAR

İlanı veren kişiyi aradığımızda, "Sıraya girdik aracı aldık. Siz o liste fiyatını görüyorsunuz ama araç yok gelen aracın da fiyatı bizim verdiğimiz bantta olacak" dedi.

Araçta indirim talep ettiğimizde ise, "İndirim yapamayız. Birçok galeride fiyatlar bu bantta. Kimsenin indirim yapacağını sanmıyorum ama siz yine de sorun" diye konuştu.

EŞ-DOSTA ALDIRIYORUZ

Yine bir diğer ilanda Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street model araç 362.500 TL'den satışa sunuluyor. Aynı aracın bayi liste fiyatı ise 351.900 TL. Aracı ilana veren galerici, otomobili kendisine vatandaşın sattığını söyledi. Galerici, "Vatandaşlar artık bu işi yatırım aracı olarak görüyor.

Gidip sıraya girip sonra da galerilere satıyorlar. Ben aracı zaten bayi liste fiyatının üzerinde aldım. Dolayısıyla bende üzerine karımı koyup satıyorum" dedi.

KAPAT [X]

Kendilerinin de bayilerde sıraya girdiklerini anlatan galerici, "Çıkan haberlerin ardından bayiler artık 'galerici misin değil misin' diye bakıyor. Biz de aracı eş-dosta aldırıyoruz" ifadelerini kullandı.


BAYİ ÇALIŞANI İLE GALERİLER ORTAK HAREKET EDİYOR

Vatandaşlar bayi ve galerilerle ilgili de çeşitli iddialarda bulunuyor. Öyle ki, bir vatandaşın attığı maile göre, galeri ile bayi çalışanları birlikte hareket ediyor.

Vatandaş, şunları iddia ediyor: "Ben Sivas'ta yaşıyorum. İki aydır bayiden araç beklerken bir bakıyoruz bayide yok galeride araç var. Tabi fiyat 50 bin TL daha yüksek. Öğrendik ki, bayi çalışanı gelen araçta sırayı ve önceliği galeriye vermiş. Galeri 50 bin TL üzerine koyuyor. Karı 25-25 paylaşıyorlar."

BİR GÜNDE REKOR ARTIŞ

İlanlarda galericilerin yanı sıra birçok vatandaşın da aracını sattığına şahit olduk. Toyota Yaris 1.0 Vision paket için aradığımız araç sahibi aracın fiyatının 273.500 TL'den satışta olduğunu en fazla 500 TL indirim yapabileceğini söyledi.

Aynı aracın bayi liste fiyatının 222.600 TL olduğunu belirttiğimizde ise, "Piyasada fiyatlar yüksek. Ben de bunu baz alıyorum. Siz bilirsiniz. Talep yüksek, ben illa ki bu aracı satarım" yanıtını verdi.

Bir gün önce aradığımız bu ilandaki aracın fiyatı, dün ise kurda çok ciddi bir hareket olmamasına rağmen bir günde 19.500 TL arttı.


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#Otomobil# ikinci el# sıfır araç
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