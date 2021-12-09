Yanında yatmayan eşe bıçaklı işkence

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, geçen pazar günü polisi arayan S.K.'nın (31) kız kardeşi, ablasının kocası tarafından "zorla evde tutulduğu" ihbarında bulundu. Eve giden polis, mağdur kadını kurtarırken, eşi Serhat Karacan'ı (28) da gözaltına aldı. S.K., "2.5 ay önce evlendik. Sürekli şiddet gördüm.

Son olarak geçen 12 Kasım'da darp etti. Rapor aldım ancak bir daha yapmayacağına dair söz verince, şikayet etmekten vazgeçtim. 4 Aralık akşamı ziyarete gittiğim ablamın evinden otomobille alıp, 'İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz' diyerek beni yine darp etti.

Bıçakla vurmaya çalıştı. Ardından aracı hızlandırıp, 'Öleceğiz' diyerek önümüze çıkan TIR'ın üstüne sürdü. Direksiyonu tutarak engelledim" dedi.

SERBEST KALDI

Eşinin küfrederek hakaretler ettiğini, defalarca yüzüne tükürüp vurduğunu da sözlerine ekleyen S.K., şöyle konuştu: "Eve geldikten sonra da darp etmeye devam edip, telefonumu aldı. Ertesi gün, 'Neden yanımda uyumadın?' diyerek tekrardan darp etmeye başladı.

Küfredip tokat attıktan sonra kafamı yumruklayıp, vücudumu tekmeledi. Ardından elbiselerimi yırttı. 3 bıçak alıp, ikisini bana verdi. Kendisindeki bıçağı vücudumda gezdirmeye başladı. Sonra yatak odasına götürüp dövmeye başladı. Gitmek istediğimi söylediğimde, 'Bu evden ancak ölün çıkar' dedi."

S.K., kadın sığınma evine yerleştirilirken, ifadesinde, "Aramızda itiş-kakış oldu. Kendisine gelmesi için eşime bir iki kez vurmak zorunda kaldım" diyen Serhat Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ZİYA RAMOĞLU