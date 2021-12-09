Meclis'ten gerginlik: Soylu CHP'li Özel'in üzerine yürüdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM 2022 Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında HDP sıralarından Soylu'ya tepkiler içeren pankartlar açıldı. Soylu ise bu pankartlara gülerek karşılık verdi.

O anlarda Genel Kurul salonunda bağrışmalar yaşandı.

Bugünkü görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretleri sonrası CHP'li ve AK Parti'li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU ÖZEL'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun açıklamaları sonrası kürsüye gelerek sert bir konuşma yaptı.

''Suç işleri bakanı deyince kabule denen görüş, bugün bir itirafa döndü. Bir suç örgütü liderine koruma vermesiyle ilgili sorusuna cevap vermemek için, karakol baskını sorusuna cevap vermemek için, insan kaçakçılığı ile ilgili ağır kusuruna cevap vermemek için, Aliye Uzun konusuna cevap vermemek için böyle bir konuşmaya karar verdi'' diyen Özel, ''Sinir krizi geçiçerek diyor ki: Devlete iftira attırma. Devlete iftira yok, kendisine sorulan sorular var'' ifadelerini kullandı.

"ÇAKALLIK" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Selami Altıok üzerinden Soylu'ya yüklenmeye devam eden Özel, ''Şunu derler: Televizyona çıkıp oğlunu önceki bakanın oğlunun evinden paralar çıktı diyorsan Muammer Güler'in suçunu kabullenmiş oluyorsun. AK Parti'de FETÖ ile mücadelede Selami Altıok'u evrak tesisinden dolayı burada yok, sana da hakkını helal etmiyor'' sözlerini sarf etti.

Özel, sözlerini ''Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın diyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığına yapan alet olmayın'' diyerek tamamladı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Özel'in kurduğu son cümle ise Meclis'te gerginliğe yol açtı. AK Parti'li Alpay Özalan Özel'in üzerine hamle yaparken; Soylu'da locadan çıkarak Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Özel'in korumaya çalışan CHP'li vekillerle AK Parti'li vekiller arasında yumruklaşmalarda yaşandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HAKKINDAKİ SORUŞTURMALARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 6 dosya için müfettişlerin ön inceleme talebinde bulunulduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında da ihbar üzerine bir asfalt ihalesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü. Milletvekilleri Süleyman Soylu'ya sorularını sordular. Bakan Soylu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri hakkındaki dosyalara ilişkin, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu da sordu. İstanbul'da 34 dosya vardı. 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alımı, 1 sivil toplum kuruluşları, 1 kentsel dönüşüm dosyasında hukuka aykırılık olmadığından rapor düzenlenmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında ön inceleme talebinde bulunuldu ve ben onayladım" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Ankara asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli ihbar üzerine soruşturma başladı" diye bilgi verdi.

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile bağlı kurum ve idarelerin 2022 bütçesi ile 2020 yılı kesin hesabı, genel kurulda oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.