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TÜİK Asgari Ücret Komisyonu'nda AGİ'yi belirlemek istemedi

TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçinin aylık asgari geçim tutarını, "üzerimize kalıyor" diyerek hesaplamak istemedi. İşveren de işçinin aleyhine olan bu çıkışta TÜİK'le ağız birliği yaptı.

Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 09 Aralık 2021 08:46
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TÜİK Asgari Ücret Komisyonu'nda AGİ'yi belirlemek istemedi

TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir işçinin aylık asgari geçim tutarını "Üzerimize kalıyor" diyerek hesaplamak istemedi. İşveren de işçinin aleyhine olan bu çıkışta TÜİK'e destek çıktı.

Her yıl görüşmelerin ilk toplantısında komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, TÜİK'ten bir işçinin yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarının belirlenmesini istiyor. Türk-İş, bu talebini anayasa ve yasalara dayandırıyor. Türk-İş, anayasanın öngördüğü "çalışanların geçim şartlarının" TÜİK'in yapacağı hesap ile ortaya çıkmasını istiyor. TÜİK de bekar bir işçinin aylık asgari geçim tutarını "ağır, orta, hafif" işlerde çalışanlar için ayrı ayrı hesaplayarak genellikle komisyonun 3. toplantısında heyete sunuyor. Geçen yılki görüşmelerde TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplamıştı. Asgari ücret de 2020 için net 2 bin 825 TL olarak belirlenmişti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; bu yılki ilk toplantıda da yine Türk-İş, bu hesabın yapılmasını istedi. Edinilen bilgiye göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önceki gün Türk-İş'te yaptığı toplantısında TÜİK, bu hesaplamayı yapmak istemediğini bildirdi. TÜİK temsilcisi, belirlenen rakamın kamuoyunda sanki "TÜİK'in rakamı" gibi algılandığını, böyle bir hesaplama yapmak istemediklerini, zaten hesaplamaya temel oluşturan kalıpları da Hacettepe Üniversitesi'nden aldıklarını belirtti. TÜİK temsilcisi, bu hesabın "kendi üzerlerine kaldığını" söyledi. Yıllardır her toplantıda böyle bir hesabın yapılmamasını isteyen işveren kesimi de TÜİK'e destek verdi.

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#tuik# asgari ücret# agi
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