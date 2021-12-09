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2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti. Düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 08:51
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2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü.

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

KAPAT [X]

2022 MTV: 2288 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

2022 MTV: 6369 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

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