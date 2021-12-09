2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti. Düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü.
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.
Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
2022 MTV: 1313 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
2022 MTV: 2288 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
2022 MTV: 4043 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
2022 MTV: 6369 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
2022 MTV: 916 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
2022 MTV: 1715 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
2022 MTV: 3158 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
2022 MTV: 4904 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
2022 MTV: 512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 Lira
2022 MTV: 995 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
2022 MTV: 1860 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
2022 MTV: 2882 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira
1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.
1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin
lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor
hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor
hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak
değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan
ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına
geliyor.