RTÜK, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı için inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın dijital film, dizi izleme platformu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Aralık 2021 08:56
Şahin, "Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz" dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, programın 'Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmadığını' dile getirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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