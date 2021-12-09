Dolar güne nasıl başladı?

Dün günü 13,68 lira seviyelerinden tamamlayan dolar/TL, bugün 13,69'dan el değiştiriyor.

Euro/TL ise 15,50'nin hemen altında işlem görüyor.

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri, Almanya ticaret rakamları ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecek.

Ayrıca milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında olacak.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: