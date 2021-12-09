İYİ Parti ve CHP, 2 ismin üstünü çizdi

İYİ Partili Koray Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili "Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz" sözleri tartışılıyor. İYİ Parti'de, Abdullah Gül ve Kemal Derviş'in adaylığına kapılar kapalıyken Kılıçdaroğlu'na sıcak bakılıyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın "Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz" sözlerinin ardından İYİ Parti'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin dikkat çeken yorumlar geldi. İYİ Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin açıklamalarını, "Kemal Bey olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Kamuoyu yoklamalarından çıkanı inceleyecek. Kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz" sözleriyle değerlendiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ekonomist Kemal Derviş gibi isimlerin olası adaylığına kapıyı kapatan İYİ Parti kanadı, özetle şunları vurguluyor:

- Seçilme yeterliliği: Önce adayın "seçilme yüzdesi" ya da "seçilme yeterliliğine" sahip olması gerekir. "Şu çok düzgün, dürüst bir isimdir" demekle olmaz. Çok dürüsttür ancak seçilme yeterliliği zayıftır. O nedenle isimler değil, ilkeler üzerinde bir yol haritamız var.

- Eşit söz hakkı: Adayımızın koşulları belli. Tarafsız, parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olmalı. Son zamanlarda "CHP kendi söylüyor, kendi uyguluyor" gibi bir algı oluştu. "Adayımızı tespit ettik" gibi... Öyle bir şey yok. Millet İttifakı içinde bir masada oturulacak. Konuşulup tartışılacak. Aslında Kemal Bey de bunu söylüyor. Çoklu aday olacaksa kimse bir şey demez. İttifakla yol yürünecekse herkesin eşit söz hakkı var.

- Fedakarlık yaptı: Genel Başkan Meral Akşener büyük fedakarlık örneği gösterdi. İşin bu noktası atlanıyor. Akşener, hem seçilebilirliği hem de her geçen gün "trendi yükselen" bir siyasetçi. Buna rağmen "Türkiye'nin önünü kapatmayacağım" dedi.

- Kazandığını görürse adaydır: (Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı) Görüşümüz şöyle: Kemal Bey daha önce adaylıktan uzak bir isimdi, sonra "Kim dedi benim aday olmayacağımı" çıkışında bulundu, sonrasında bu süreçler yaşandı. Bu süreç içinde de Kemal Bey'in adı kamuoyu yoklamalarında yoktu. Doğaldır. Şimdi ise Kemal Bey kendisini ve olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Bize göre bu oluşan profilden sonra "resme bakacak". Vatandaşın kararını, kamuoyu yoklamalarından çıkan resmi inceleyecek. Eğer o resimde kendisi kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz.