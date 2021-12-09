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Avukat, müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 09:48
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Avukat, müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, D.Y, M.Ö, İ.G, Ö.D, Y.T, A.B, B.D. ve F.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki hafta önce Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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