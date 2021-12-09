E-Alışveriş platformundan önce artırım sonra indirim yapana satıcılara takip

Sahte indirime savaş

Çevikoğlu, "Platformumuzda periyodik olarak ürün-fiyat kıyaslaması yaparak indirimlerin gerçekliğini teyit ediyoruz. Tüketiciye tüm sektörlerde gerçek indirimlerle ürün ulaştırıyoruz. Pandeminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. Şimdi de kamu sorumluluğumuzun bilinciyle sahte indirimlere savaş açıyoruz" dedi.

Aynı zamanda Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı olan Hakan Çevikoğlu e-ticarette sık sık indirim dönemi yapıldığını, yıl sonuna doğru da büyük indirim kampanyaları gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada vatandaşları aldatmaya yönelik kampanyalarda ne yazık ki olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar bir üründe gerçekten indirim yapılıp yapılmadığına dikkat etmeli. Bazı satıcılar maalesef ürünlerin fiyatını önceden yükseltip sonrasında indirim yapmış gibi gösteriyor. Bunun için güven damgalı e-ticaret platformlarının tercih edilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem platformların, hem de tüketicinin bu türden sahte indirimler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, "Büyük kampanya dönemlerinde özellikle dikkatli olunması gerekiyor. Ucuz gibi görünen ancak aslında gerçek fiyatından satılan ürünlerle sık sık karşılaşılıyor. Biz bunun önüne geçmek için platformumuzda periyodik olarak ürün-fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Yani geçmişe yönelik ürünün fiyatı ile son dönemki fiyatı arasında gerçek bir indirim var mı, tüketici aldatılmaya mı çalışılıyor bunu inceleyerek, indirimlerin gerçekliğini teyit ediyoruz" dedi.