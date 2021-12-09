İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Aralık 2021 09:52
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız