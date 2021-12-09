AYM'den açıkta bulunan sürede eksik ödenen maaş kararı

Vergi Dairesi müdürü olarak görev yapmakta iken, emyiteni 2000 yılında yapmış olduğu bir operasyonda gözaltına alındı.

Başvurucu, bir vergi mükellefinden haksız menafaat temin ettiği idddiasıyla soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılarak maaşının 1/3 oranında kesilerek ödenmiştir.

Daha sonra başvuru memuriyetten çıkarma işlemi yapılmış ancak bu işlem bir yıl sonra mahkeme kararıyla iptal edilerek görevine geri dönmüştür.

Başvurucu, görevden uzaklatşığırlıdğı döneme ait kesilen tutarların ödenmesini talep etmiş, idare beraat kararının kesinleşmediği gerekçesiyle talebi reddetmiştir. Bunun üzerine idare mahkemesine açılan dava sonucunda mahkeme idareye kesilen tutarların yasal faiziyle başvurucuya ödenmesine karar vermesi üzerine idare kesilen tutarları yasal faiziyle ödedi.

İdare Mahkemesinin kararı Danıştay'a temyiz edilmesi üzerine Danıştya idare mahkemesinin kararını bozması üzerine başvurucuya ödenen eksik ödemelerin tamamının geri ödenmesine hükmetmiş ve başvurucudan geri tahsil edilmiştir.

Öte yandan başvurucu hakında devam eden ceza yargılaması zamanaşımıyla düşürüldü ve Yargıtay onamasıyla kesinleşti.

Bu durum üzerine, başvurucu yeniden idareye başvurarak maaşından eksilen tutarları talep etti ve idare sadece maaşından kesilen tutarın ödemesini yaptı. Başvurucu yapılan ödemenin eksik olduğunu belirterek faiziyle birlikte ödenmesini talep etmesi üzerine idare bu talepi reddetmiş ve idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi de idare lehine karar vererek başvurucunun talebini reddetmiş olup, başvurucu bireysel başvuruda bulunarak konu Anayasa Mahkemesinin gündemine gelmiştir.

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