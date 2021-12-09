MÜSİAD Başkanı'ndan hükümete dost acı söyler uyarısı

İşte Oralat'ın yazısı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın, Dünya'yı ziyaretinde yaptığı döviz kuru ve dolar hareketliliği açıklamaları iş dünyasında ses getirdi.

Asmalı, ihracatı destekleyen kur seviyesinin önemli olduğunu belirtmesinin yanı sıra, piyasaların son dönemde çok fazla dolarize olduğuna dikkat çekerek, mevcut kur seviyesinin yüksek kaldığını vurguluyor ve sonra da ekliyor: "Kurlardan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyor..."



Asmalı, iş insanlarının 2-3 ay ötesinde dövizin ne kadar artacağını bilmeleri gerektiğini kaydediyor, "Kur grafiği, yüksek tansiyon gibi olmamalı" uyarısında bulunuyor, bununla halen dolar trafiğindeki seksek türünden sıçramaları ''onaylamadığını'' anlatmış oluyor.

MÜSİAD Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın faizle ilgili son açıklamalarının ardından kurda yaşanan hareketliliğin ''doğru'' olmadığını ifade ediyor ve "Bunda 2023 seçimlerinin etkisi olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yapıyor.

İşçi kesiminin büyük bir beklenti içinde olduğu asgari ücret konusunda Asmalı "Bizim MÜSİAD olarak asgari ücret teklifimiz 4 bin lira. Bu yüzde 41.5 artış anlamına geliyor. Sanayiciler olarak bunun enflasyon kadarını biz karşılayalım, üstünü kamu kesimi üstlensin" isteğini dile getiriyor. Başkan Asmalı'nın uyarı içeren açıklamalarını okuyunca, faiz indiriminden bu yana dolardaki gelişmeleri düşündüm. 21 Ekim'de 200 baz puanlık faiz indirimi öncesi Dolar/ TL kuru 9.29 seviyesindeydi. Bugün 13.66 seviyesine yükselmiş durumda. Yani bu sürede TL'nin yüzde 46 düzeyinde değer kaybettiğini görüyoruz. Özel sektörün 1 yıl vadede 39.6 milyar dolarlık borç ödemesi olduğu biliniyor. Buna göre özel sektörün borcunu kapatması için yüzde 46 daha fazla TL kazanıp buna göre ödeme yapması gerekiyor.

Bunu kaldıracak kaç özel sektör kuruluşu var?

İSO'nun 1000 Büyük Şirket verilerinde yer alan karlılık oranları, değil borç ödemeyi, ciroların ancak ''kaparo vermeye'' yeteceğini çok açık ortaya koyuyor. Bundan sonraki borç ödemeleri anlaşılan ancak şirket mülkiyetinden 'pay vererek' mümkün olabilecek.

Bu açıdan MÜSİAD Başkanı'nın sözlerini, karnından konuşmayan gerçek bir ses olarak değerlendirmeliyiz.

Mahmut Asmalı'nın uyarılarını Cumhurbaşkanı hükümeti "bir dost uyarısı'' olarak kabul etmeli. Ne de olsa dost acı söyler...