Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürdü, ömür boyu hapis cezasından indirim istedi
Bursa'da, düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Akar'ın (27) avukatları, cezada iyi hal indirimi uygulanmadığını gerekçe gösterip karara itiraz etti.
Eklenme : 09 Aralık 2021 10:47
Bursa'da, düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Akar'ın (27) avukatları, cezada iyi hal indirimi uygulanmadığını gerekçe gösterip karara itiraz etti. Dava dosyasını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), yerel mahkemenin kararını onadı. Tutuklu sanık Akar'ın avukatı, kararı temyiz için Yargıtay'a gönderdi.
Olay, 2019 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Songül Yalçın, bir gün sonra evleneceği 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Çift arasında takı tartışması çıktı. Tartışma sırasında Akar, Yalçın'ıMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız