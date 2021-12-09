Kavgadan sonra, Süleyman Soylu ve Özgür Özel birbirlerine dava açıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşmeleri gergin geçti.

Bakan Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ''Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. 'Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın?' deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın" şeklindeki ifadesi üzerine milletvekilinin üzerine yürüdü. "Lan şerefsiz, çakal sensin" dedi.

SOYLU: HİÇ ENDİŞE ETMEYİN

Soylu, daha sonra grup başkan vekillerinin ardından söz aldı. Özel'in kendisine yönelik sözlerini anımsatarak "Birincisi; bana, şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah hakim ehliyet verir de ceza alır. İki; hiç endişe etmeyin, Allah'a şükür, Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Devlet Bahçeli Bey. Size bir şey söyleyeyim; geliyor gelmekte olan" dedi.

ÖZEL: BU NEYİN KAFASI, ANLAMADIM

Özel'in buna yanıtıysa şöyle oldu:

"Bugüne kadar birbirimize hiç dava açmadık, bugün ne olduysa dava açmaya karar verdi. Zaman aşımına uğramamış bütün hakaretleri için ben de ona açacağım. Akıl baliğ meselesini tartışıyor ya da 'Ceza alabilecek cezai ehliyeti var mı?' falan... Ben de şunu düşündüm: Demek ki Sayın Bakan, çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini de uzak tutamıyor. Bu neyin kafasıdır, anlayamadım."

Özel, başkanın "Sayın Özel, yani sürekli hakaret birbirinize, bunun sonu nereye varacak? Yakışıyor mu Meclise, yakışıyor mu sizlere?" diye sorması üzerine de "Yakışıyor, ona yakışıyorsa bana da yakışıyor" ifadesini kullandı.



