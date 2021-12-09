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Apple'dan Türkiye açıklaması: App Store'da fiyatlar artacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dolar karşısında Türk lirasının hızla değer kaybettiği kur dalgalanmasının ardından Türkiye'ye ilişkin açıklama yaptı. Şirket, uygulama satın alma platformu App Store'daki fiyatlandırmalarda gelecek birkaç gün içerisinde artış yaşanacağını kaydetti.

Eklenme : 09 Aralık 2021 11:12
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Apple'dan Türkiye açıklaması: App Store'da fiyatlar artacak

Apple'ın internet sitesi üzerinden, "Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım'da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect'te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Apple, App Store fiyatlandırmalarında daha önce 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL'ye yükseltti.

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