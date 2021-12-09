Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti: Yasal işlem başlatılacak

Ural, program partneri sunucu Nur Tuğba Algül'ün çocuğu üzerinden bir örnekte bulundu.

Ural'ın sağlık çalışanları için "İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın" demesinin ardından, Nur Tuğba Algül de "Yapardım" yanıtını verdi.

Sağlıkçıların hastalarla grev nedeniyle hastalarla ilgilenmediğini iddia eden Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlara yönelik şiddet uygulayan bir kişiyi savundu.

Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, tepki gördü.

'Grev de olsa acil servis asla kapanmaz' diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı 'ÖzürDileHakanUral' etiketi açarak tepkilerini dile getirdi.

'YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ'

Türk Tabipleri Birliği de (TTB), söz konusu yayına ilişkin bir açıklama yayınladı. TTB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bir gece önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dört şiddet vakasının yaşanması, sağlıkta şiddet konusunda geldiğimiz vahim sonucu gösteriyor. Bakanlık bu konuda hala etkili çözüm yollarını devreye sokmaktan imtina ederken; hekimler ve sağlık çalışanları tükeniyor. Sağlıkta şiddet; politikacıların söylemleri, medyanın dili ve sağlık sisteminin çöküşüyle daha da artıyor.

Bu sabah da bir medya kuruluşunda yayımlanan programda, hekim arkadaşımız üzerinden yapılan gerçeğe aykırı haber ile tüm meslektaşlarımızın hedef haline getirilmesini ve hekim arkadaşımıza yönelik fiziksel şiddet tehdidini kabul edilemez olduğunu dile getiriyoruz. İlgili yayın hakkında yasal işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.